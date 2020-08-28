Кремль: Белоруссии не понадобится силовой резерв
Позицию главы государства озвучил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, слова которого привел «Интерфакс».
«Здесь очень важно отдавать себе отчет, и президент подчеркнул, что это „резерв“, и нет никакой необходимости как-то его задействовать или использовать», — пояснил пресс-секретарь Владимира Путина.
Российский лидер, по словам Пескова, рассчитывает именно на такое развитие ситуации в Белоруссии.
Готовность Москвы направить силовой резерв на белорусскую территорию, выразили уверенность в Кремле, не повлияет на отношения между двумя соседними народами.
«Россия как не вмешивалась, так и не вмешивается в белорусские дела», — заключил Дмитрий Песков.
В Белоруссии после выборов президента, которые состоялись 9 августа, начались протесты. Несогласные с итогами голосования вышли на улицы, о забастовке объявили сотрудники крупных предприятий. Глава государства Александр Лукашенко заявил, что «вакханалия» в стране заканчивается.