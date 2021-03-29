Кремль: Антонов еще не докладывал Путину о ситуации в отношениях с США

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков уточнил, что российский посол в США Анатолий Антонов еще не докладывал Владимиру Путину о ситуации в отношениях со Штатами. Об этом сообщил ТАСС.

«Нет, еще не докладывал», — приводит слова представителя Кремля RT. Он обозначил, что по линии Министерства иностранных дел и специальных ведомств идут постоянные доклады. Антонов вернулся из США в Москву 21 марта. Отмечается, что он покинул аэропорт сразу после приземления самолета, не став общаться с представителями СМИ, которые ожидали его там.