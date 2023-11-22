Важное 22 ноября 2023, 12:39 Кремль анонсировал выступление Путина на саммите G20 в районе 15:30 Песков: выступление Путина на саммите G20 22 ноября начнется в районе 15:30 РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин 22 ноября примет участие в онлайн-саммите G20. Выступление будет открытым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, Кремль опубликует речь российского лидера, сообщил ТАСС.

Песков уточнил, что онлайн-саммит «Большой двадцатки» должен начаться в 15:00. Выступление Путина, по его словам, ожидается ориентировочно в 15:30.

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«Из открытой части мы рассчитываем, что будет вступительное слово господина Моди (премьер-министр Индии. — прим. речь). И также мы дадим выступление нашего президента», — добавил представитель Кремля.

Ранее Песков пояснял, что на саммите президент России намерен поднять вопрос о «весьма неспокойной нынешней ситуации» и изложить позицию РФ.

«Конечно, будет изложена позиция Российской Федерации, которая достаточно хорошо известна, последовательна, сбалансирована», — подчеркнул он.