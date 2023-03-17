Важное 17 марта 2023, 15:47 Кремль анонсировал проведение Высшего Госсовета Союзного государства Ушаков: Кремль работает над вопросом проведения Высшего Госсовета Союзного государства РИА «Новости»

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Высший Госсовет Союзного государства может пройти в ближайшее время. Кремль прорабатывает этот вопрос. Такое заявление сделал помощник президента РФ Юрий Ушаков, написал ТАСС.

«Прорабатывается вопрос о проведении заседания Высшего государственного совета Союзного государства», — сказал он.

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По его словам, заседание должно состояться в скором времени в Москве. Представитель Кремля добавил, что в ближайшее планы президента Владимира Путина входит участие в саммите Евразийского экономического совета и Евразийского экономического форума, 15–16 июня он появится на Петербургском международном экономическом форуме.

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В состав Высшего Госсовета входят президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко, а также главы правительств и руководители палат парламентов двух стран. Этот орган определяет важнейшие вопросы развития Союзного государства.