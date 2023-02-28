28 февраля 2023, 01:44
Кремль анонсировал принятие решений по соцгарантиям для бойцов ЧВК
Песков: решения по соцгарантиям для бойцов ЧВК примут в ближайшее время
Кремль примет решения, которые касаются социальных гарантий для бойцов из частных военных компаний, в ближайшее время. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил в интервью «Известиям».
Ранее президент Владимир Путин заявил, что российские власти рассматривают вопрос о поддержке участников спецоперации, выступающих в качестве добровольцев и представителей частных военных компаний.
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«Мы исходим из того, что в ближайшем будущем те или иные решения на этот счет будут приниматься. Путин не назвал многие подразделения, которые героически сражаются на фронте, но он сказал, что выражает благодарность всем», — отметил Песков.
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Он добавил, что абсолютно все подразделения проявляют массовый героизм, выполняя те задачи, которые перед ними ставятся в СВО.
«Это относится и к ЧВК», — заявил представитель Кремля.
Ранее предприниматель Евгений Пригожин сообщил, что с начала специальной военной операции бойцы частной военной компании «Вагнер» уничтожили до 110 тысяч единиц живой силы Вооруженных Сил Украины.
Кремль
Дмитрий Песков
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