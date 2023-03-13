Важное 13 марта 2023, 18:19 Кремль анонсировал поездку Путина в Бурятию Путин проведет совещание по развитию городов Дальнего Востока во время поездки в Бурятию РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин в ближайший вторник, 14 марта, отправится в Бурятию в рамках рабочей поездки. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

В ходе визита российский лидер встретится с главой республики Алексеем Цыденовым, а также посетит Улан-Уденский авиационный завод (входит в Ростех).

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Кроме того, Путин в режиме видеоконференции проведет совещание о развитии городов Дальнего Востока с губернаторами Забайкальского края, Сахалинской и Амурской областей, членами правительства регионов, а также руководителями российских компаний.

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В очном формате в совещании примут участие вице-премьер и полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев и глава Бурятии Алексей Цыденов.