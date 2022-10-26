Кремль анонсировал обширное выступление Путина на «Валдае-2022» | 360°

Власть 26 октября 2022, 14:03 Кремль анонсировал обширное выступление Путина на «Валдае-2022» Пресс-секретарь президента России Песков: выступление Путина на «Валдае» будет обширным РИА "Новости"

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Президент России Владимир Путин примет участие в заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» 27 октября. Он начнет подготовку с вечера, выступление будет обширным. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщил ТАСС.

«Вечером президент будет готовиться к участию в заседании Валдайского клуба, который в Московской области завтра проведет свою большую сессию. Президент выступит, будет обширное выступление, будет дискуссия», — сказал он.

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Президент произнесет речь на заседании и примет участие в панельной дискуссии. Он ответит на вопросы участников. Дмитрий Песков напомнил, что все желающие смогут следить за мероприятием, так как его будут показывать в прямом эфире.

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Трансляция пройдет на сайте Валдайского клуба, на его страницах в соцсетях и СМИ, в том числе на сайте «Известий». В форуме примут участие больше 110 политиков, дипломатов, экономистов и других экспертов из 41 страны. Основной темой обсуждения станет проблема доминирования Запада в лице США на мировой арене.