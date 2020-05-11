Кремль анонсировал новое обращение Путина к россиянам

Российский лидер заявит о новых мерах поддержки граждан и экономики страны, а также расскажет о санитарно-эпидемиологической обстановке.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в понедельник, 11 мая, Владимир Путин проведет совещание, посвященное ситуации с коронавирусом. Он не исключил, что одним из вопросов встречи окажется продление режима нерабочих дней после 11 мая.

Первоначально нерабочие дни с сохранением зарплат работников Владимир Путин ввел на одну неделю — с 30 марта по 5 апреля. Но после он продлил этот период сначала до 30 апреля, а после — до 11 мая включительно.

Нерабочие дни сочетались с введенным в регионах режимом самоизоляции граждан. Первыми на такие шаги пошли власти Москвы и Московской области. Это сделано для предотвращения распространения коронавируса путем сокращения взаимодействия граждан.

На сегодняшний день часть регионов продлила режим самоизоляции до конца мая. Кроме того, в ряде субъектов ввели обязательный или рекомендательный масочный режим.

Часть регионов при этом начала вводить послабления введенных ранее ограничений. Так, в Курской и Томской областях жителям разрешили заниматься спортом на улице.

Во время совещания с губернаторами 28 апреля Владимир Путин заявил, что Роспотребнадзору и правительству нужно начать подготовку плана по снятию ограничительных мер. При этом президент отметил, что делать это нужно поэтапно.

Глава надзорного ведомства Анна Попова 6 мая рассказала о подготовленных рекомендациях. Снятие ограничений разбили на три этапа. Сначала откроются магазины непродовольственных товаров и организации сферы услуг.

Однако работать они смогут только на ограниченной площади и с соблюдением социальной дистанции. На втором этапе площадь организаций можно увеличить, но ограничить число клиентов, которые могут обслуживаться одновременно. На третьем этапе работать начнут все предприятия.

При этом Анна Попова уточнила, что часть ограничений останется, пока не появится лекарство или вакцина от коронавируса.