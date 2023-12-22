Власть 22 декабря 2023, 13:02 Кремль анонсировал модернизацию системы по работе с мигрантами Песков исключил появление органа по вопросам миграции в ближайшее время РИА «Новости»

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Тема мигрантов остается актуальной, но вопрос о создании специального органа по этой работе пока не стоит. Об этом в беседе с журналистами заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что президент России Владимир Путин взвешенно подходит к теме мигрантов. Поэтому действующую сейчас систему модернизируют.

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«Действует определенная система, но необходимо ее постоянное совершенствование, что и будет делаться, в том числе по итогам прямой линии. Сейчас готовится перечень поручений», — заявил Песков, отвечая на вопрос о создании специального подразделения по вопросам мигрантов.

Президент России Владимир Путин назвал непростой ситуацию с мигрантами. Он подчеркнул, что сейчас в стране на заработках находится около 10 миллионов иностранцев.

Глава государства подчеркнул, что это объясняется привлекательностью рынка труда, но решать вопрос дефицита сотрудников любой ценой нельзя. Президент заметил, что Россия нуждается прежде всего в квалифицированных кадрах, при условии, если иностранный работник уважает традиции и законы России.