Кредитование капремонта коммунальных сетей станет доступнее

Правительство снизило кредитную ставку для займов на капремонт коммунальных сетей и уменьшило стоимость таких проектов. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. Его заявление опубликовал ТАСС.

Глава российского правительства сказал, что кабинет министров согласовал выделение дешевых кредитов. Ставка по таким займам составит всего 3% годовых. Также правительство понизило минимальную стоимость проекта, при которой Фонд содействия реформированию ЖКХ будет рассматривать заявку на кредитование. Сейчас нижний порог оценочной суммы составит 10 миллионов рулей. До этого фонд рассматривал проекты только от 100 миллионов.

«Рассчитываем, что подобный шаг позволит повысить надежность и качество коммунальных услуг, привлечет к развитию этого сектора больший интерес бизнеса и дополнительный капитал», — сказал Мишустин.

Он отметил, что часть коммунальных сетей в России сильно изношена и находится в плачевном состоянии. Не все подразделения ЖКХ могут потянуть капитальный ремонт. Причину сильного износа сетей Мишустин увидел в низкой доходности проектов по обновлению коммунальных служб. Глава правительства отметил, что скоро будут введены и другие меры по поддержке отрасли.