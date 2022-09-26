Кредитные каникулы для мобилизованных россиян одобрили в Госдуме | 360°

Власть 26 сентября 2022, 22:59 Поделиться Telegram

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Viber Кредитные каникулы для мобилизованных россиян одобрили в Госдуме Комитет Госдумы одобрил законопроект о кредитных каникулах для мобилизованных граждан Pxhere.com

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В Госдуме поддержали принятие в первом чтении законопроекта о предоставлении кредитных каникул по потребительским и ипотечным кредитам и займам мобилизованным и призванным по контракту россиянам. Также законопроект распространяется на лиц, находящихся у них на иждивении, отметило РИА «Новости».

Поддержку законопроекту оказал комитет Госдумы по финансовому рынку. На рассмотрение документ планируется вынести 27 сентября.

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Законопроект предоставляет этим группам россиян право на приостановление исполнения обязательств (на определенный заемщиком срок, который не превышает срок их военной службы) или на уменьшение размера платежей в течение этого периода.

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Все попадающие в названные категории россияне будут вправе в течение времени действия кредитного договора или договора займа, но не позже 31 декабря 2023 года, обратиться к кредитору с требованием об изменении его условий. Военнослужащий может приложить документ, который подтверждает его нахождение на службе, а иждивенец — документы, подтверждающие его родство, инвалидность и опеку над ним.

В случае гибели военнослужащего или его смерти в результате ранения, травмы или контузии его обязательства по кредиту или займу, а также по таким же обязательствам, находящихся у него на иждивении лиц, полностью или частично прекращаются.

Российское правительство совместно с Центробанком установит максимальный размер обязательств заемщика, которые могут быть прекращены в случае смерти военнослужащего. Этот размер обязательств, как указано, может быть дифференцирован по видам кредитов или займов.

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