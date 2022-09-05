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(обновлено: 05 сентября 2022, 20:58)

Путин дал имя птенцу кречета на Камчатке

Президент РФ Путин посетил соколиный центр «Камчатка»

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Президент России Владимир Путин посетил соколиный центр «Камчатка». В ходе общения с орнитологами глава государства одобрил имя для птенца белого кречета — Шторм. Репортаж об этом событии показал телеканал «Россия 24».

Молодая сотрудница центра представила президенту своего крылатого подопечного.

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«Это первенец этого года. Белый кречет, самец, ему три месяца. Характером он добрый, миролюбивый, спокойный. Но если его разозлить, то он превращается в настоящий шторм», — рассказала девушка Владимиру Путину и попросила у него одобрения назвать птицу Штормом.

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Глава государства согласился, что это будет хорошее имя для птицы.

«„Штормом“ у нас называются военные подразделения, выполняющие особо важные и опасные задания в ходе специальной военной операции в Донбассе», — пояснил он.

Ранее президент России заявил, что после девяти часов сна в самолете принял Камчатку за сон. Но когда началась встреча участниками экологического форума, президент «понял, что проснулся».

Птицы

Владимир Путин

Камчатка

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