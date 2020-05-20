Кравчук оценил первый год президентства Зеленского

По словам Кравчука, Зеленский ведет себя достойно, как нормальный человек. В отличие от своих предшественников, он не позиционирует себя как «учитель» или «вождь», которые не допускают ошибок.

«Когда он допускает ошибки, он признает, что это было сделано в силу определенных причин. Дает анализ, оценки положению, которые близки к тому, что думают люди и что люди хотят видеть», — обратил внимание Кравчук.

Он заметил, что несмотря на бешеную атаку оппозиционеров на Зеленского, его рейтинг составляет около 60%. Граждане Украины видят, что ситуация меняется и делаются шаги, нужные для страны.

В частности, были приняты законы об импичменте президенту и неприкосновенности депутатов, а также ряд новых законов, которые уточнили возможности наказания за коррупцию.