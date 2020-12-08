Кравчук: Ельцин не хотел вернуть Крым в ходе переговоров в Беловежской пуще
В связи с годовщиной распада СССР первый лидер Незалежной Леонид Кравчук рассказал «Политике Сегодня», что во время переговоров в Беловежской пуще первый президент РФ Борис Ельцин не стремился вернуть в состав России Крымский полуостров.
«Вопрос Крыма тогда у нас не ставился для обсуждения. Борис Ельцин не хотел вернуть Крым в ходе переговоров в Беловежской пуще, не выдвигал таких требований», — рассказал Кравчук.
Уточняется, что в феврале 1954 года по инициативе Никиты Хрущева Президиум Верховного Совета Советского Союза издал указ о передаче в состав Украинской ССР Крымской области.