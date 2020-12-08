Кравчук: Ельцин не хотел вернуть Крым в ходе переговоров в Беловежской пуще

«Вопрос Крыма тогда у нас не ставился для обсуждения. Борис Ельцин не хотел вернуть Крым в ходе переговоров в Беловежской пуще, не выдвигал таких требований», — рассказал Кравчук.

Уточняется, что в феврале 1954 года по инициативе Никиты Хрущева Президиум Верховного Совета Советского Союза издал указ о передаче в состав Украинской ССР Крымской области.