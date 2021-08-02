Крашенников отметил самые важные законы, принятые в 2020 году

Председатель думского Комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников рассказал «Парламентской газете», какие из принятых в прошлом году законов, направленных на реализацию обновленной Конституции, он считает наиболее важными.

«Самые главные из них уже приняты, это в том числе законы о правительстве, о Госсовете, о Совете Федерации, о Конституционном суде», — перечислил парламентарий.

Он напомнил, что было много поправок, связанных с невозможностью отчуждения территорий. Также депутаты одобрили законы, запрещающие людям с иностранным гражданством, видом на жительство или счетами за рубежом занимать определенные должности. Другие реализованные инициативы касаются запрета на иностранное гражданство для президента, премьер-министра и его заместителей, министров, депутатов, сенаторов, судей и прокуроров.

«А с 1 июля эти ограничения распространили на​ губернаторов, региональных и муниципальных депутатов, глав Центробанка и Счетной палаты, уполномоченных по правам человека, ребенка и предпринимателей. Также новые нормы касаются военных, полицейских, таможенников, дипломатов», — уточнил собеседник издания.