Депутат Госдумы рассказал, когда пройдет всенародное голосование по поправкам в Конституцию

Депутат отметил, что Госдума может рассмотреть законопроект об изменении основного закона страны во втором чтении уже в феврале. Всенародное голосование может состояться только после одобрения документа парламентариями.

«Мы сейчас прописываем процедуру, это достаточно сложная вещь. Конечно, это (всероссийское голосование — прим. ред.) будет одним из условий вступления [закона о поправках Конституции] в силу», — приводит агентство слова Крашенинникова.

20 января президент России Владимир Путин внес на рассмотрение в Госдуму РФ законопроект об изменениях в Конституции. Депутаты рассмотрят его 23 января. Закон представят сам Крашенинников, сенатор Андрей Клишас и юрист Талия Хабриева.

Они входят в рабочую группу по подготовке поправок в основной закон России.