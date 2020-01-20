    20 января 2020, 18:34

    Депутат Госдумы рассказал, когда пройдет всенародное голосование по поправкам в Конституцию

    Андрей Иванов

    Порядок всероссийского голосования пропишут во втором чтении президентского законопроекта об изменении Конституции. Состояться оно может только после одобрения документа парламентариями. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на главу думского комитета по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова.

    Депутат отметил, что Госдума может рассмотреть законопроект об изменении основного закона страны во втором чтении уже в феврале. Всенародное голосование может состояться только после одобрения документа парламентариями.

    «Мы сейчас прописываем процедуру, это достаточно сложная вещь. Конечно, это (всероссийское голосование — прим. ред.) будет одним из условий вступления [закона о поправках Конституции] в силу», — приводит агентство слова Крашенинникова.

    20 января президент России Владимир Путин внес на рассмотрение в Госдуму РФ законопроект об изменениях в Конституции. Депутаты рассмотрят его 23 января. Закон представят сам Крашенинников, сенатор Андрей Клишас и юрист Талия Хабриева.

    Они входят в рабочую группу по подготовке поправок в основной закон России.