Крашенинников не подтвердил слухи о самороспуске Госдумы

СМИ написали о том, что в Конституцию готовятся поправки о возможности самороспуска Госдумы. Эти новости уже опроверг сопредседатель рабочей группы по изменениям в Конституции Павел Крашенинников.

«Да, я официально опровергаю слухи. Поправки о самороспуске нет и не будет», — сказал Крашенинников ТАСС.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин обвинил американское агентство Bloomberg в попытке вмешательства во внутренние дела России. Такое заявление Володин сделал после вышедшего в СМИ материала о проведении досрочных выборов в Госдуме. Спикер назвал эту новость фейком.

Речь идет о статье агентства за 17 января. Журналисты, ссылаясь на близкий к партии «Единая Россия» источник, написали о возможности проведения досрочных парламентских и президентских выборов. В статье говорилось, что Володин считает такой ход событий нереалистичным. С такой же новостью 17 января вышла и газета «Коммерсант». Она ссылалась на информацию, полученную от близкого к администрации президента источника.

Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев позже рассказал, что комиссия прочитает статьи зарубежных СМИ о «лживых сценариях» перемен в российской власти.

Большие перемены в российской политике произошли в начале января 2020 года. Президент России Владимир Путин во время своего послания Федеральному собранию предложил внести несколько поправок в Конституцию РФ. Они касаются политической и социальной сфер. После этого правительство во главе с Дмитрием Медведевым ушло в отставку. Премьерское кресло занял Михаил Мишустин. Во вторник, 21 января, стал известен обновленный состав Кабмина.