КПРФ раскрыла состояние госпитализированного Геннадия Зюганова

Руководитель КПРФ Геннадий Зюганов находится в Центральной клинической больнице (ЦКБ) с признаками ОРВИ. Компьютерная томография показала, что поражения легких у политика нет. Об этом рассказал секретарь ЦК партии Сергей Обухов в своем Telegram-канале.

«Зюганов в пятом корпусе ЦКБ с симптомами ОРВИ. На КТ легкие чистые», — написал Обухов.

Он добавил, что лидер КПРФ прошел обследование, ситуация оказалась «нормальная» и политик может выписаться из больницы.

Ранее руководитель пресс-службы КПРФ Александр Ющенко сообщил, что лидер коммунистической партии Геннадий Зюганов в четверг, 10 февраля, был планово госпитализирован и пробудет в больнице примерно до конца недели. Ющенко отметил, что ситуация с госпитализацией не имеет никакого отношения к пандемии коронавируса.

Также сообщалось. что в больнице оказался и лидер ЛДПР Владимир Жириновский. У него выявили заражение штаммом «омикрон». В пресс-службе Министерства здравоохранения РФ заявили, что состояние политика в настоящий момент стабильно.