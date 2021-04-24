КПРФ предложила освободить россиян от налогов и кредитов

КПРФ потребовала освободить россиян, принужденных к самоизоляции, от налогов и кредитов, а также в два раза повысить прожиточный минимум. Такие предложения на 18-м съезде партии огласил ее лидер Геннадий Зюганов, сообщило «МК».

КПРФ обратилась к правительству с рядом предложений для поддержки россиян в условиях коронавирусной пандемии и нарастающего кризиса. Помимо налогов и кредитов, партия также предложила временно освободить россиян от оплаты коммунальных услуг.

По мнению КПРФ, власти должны начислять выплаты россиянам, потерявшим работу. Партия также предложила отказаться от повышения пенсионного возраста, а прожиточный минимум увеличить до 25 тысяч рублей.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский ранее заявил, что Зюганов может оставить пост лидера КПРФ. Жириновский назвал его потенциальным преемником депутата Госдумы Юрия Афонина.

Партия «Коммунисты России» во главе с Максимом Сурайкиным ранее обратилась в ООН и ЮНЕСКО для признания памятников Владимиру Ленину культурным наследием человечества.