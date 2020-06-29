КПРФ отказалась от идеи бойкотировать голосование

КПРФ решила отказаться от бойкота голосования по поправкам в Конституцию РФ. Глава фракции Геннадий Зюганов заявил, что такие меры ни к чему не приведут.

В КПРФ считают, что ситуацию к лучшему можно изменить благодаря активной позиции. Об этом сам лидер партии заявил в Instagram.

«Наша позиция — за активную, наступательную позицию, которая позволит изменить ситуацию к лучшему», — сказал Зюганов.

Он напомнил, что в истории уже происходило подобное. И просто сидеть на диване и рассуждать о том, насколько все плохо, тоже можно. Но лучше доказать, что изменения действительно возможны.

«Мы можем изменить ситуацию к лучшему, и для этого есть и кадры, и силы, и возможности», — подчеркнул Геннадий Зюганов.

В заявлении, которое сделал ЦК КПРФ, говорится о том, что партия не поддержит поправки к основному закону страны, вынесенные на общероссийское голосование. Оно стартовало в России 25 июня и завершится 1 июля.