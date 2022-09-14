КПРФ опровергла слухи об обращении Зюганова к Путину насчет Кадырова | 360°

Власть 14 сентября 2022, 15:35 Поделиться Telegram

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Viber КПРФ опровергла слухи об обращении Зюганова к Путину насчет Кадырова КПРФ: Зюганов не обращался к Путину с просьбой не назначать Кадырова главой Минобороны РИА "Новости"

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Лидер КПРФ Геннадий Зюганов не обращался с письмом к главе государства Владимиру Путину с просьбой не назначать главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова на пост министра обороны России. Об этом сообщили в пресс-службе партии.

Ранее в некоторых СМИ появилась информация, что Зюганов отправил Путину письмо с просьбой не назначать Кадырова руководителем оборонного ведомства.

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В КПРФ подчеркнули, что Зюганов ведет переписку с органами государственной власти на специальном бланке, а в предоставленной фотографии письма использованы фальшивый бланк КПРФ и поддельная подпись.

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По мнению партии, подобные провокационные действия преследуют целью создание политических конфликтов с национальным оттенком, что является недопустимым в столь крупной стране с большими интернациональными традициями.

«Обратимся в Следственный комитет России с целью привлечения провокаторов к ответственности и расследования действий фальсификаторов», — заявили в КПРФ.

Ранее Зюганов обвинил США в ядерном шантаже всего мира, написал RT.

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