Эксклюзив 03 августа 2023, 15:24 КПРФ объяснила свою идею о создании трудовых судов Депутат ГД Афонин: трудовые суды помогут разрешить связанные с работой споры РИА «Новости»

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КПРФ предложила ввести трудовые суды для разрешения споров, связанных с работой. Депутат от этой партии в Госдуме Юрий Афонин заявил в беседе с «360», что инициативу прорабатывают в рамках рассмотрения вопроса об изменении трудового законодательства.

«С точки зрения специалистов трудового права, разрешение трудовых споров возможно через институт создания трудовых судов. Они будут решать и рассматривать эти вопросы», — пояснил он.

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По его словам, фракция КПРФ уже предлагала звено районных судов «переводить на выборность».

«Чтобы не было шквала разных вопросов — гражданских, уголовных. Эта инициатива совершенно разумная, она требует специальной квалификации», — отметил Афонин.

Предложение своей фракции он назвал одним из перспективных. Депутат выразил надежду, что ее обсудят в Госдуме.

«Трудовое законодательство требует серьезных изменений», — подчеркнул парламентарий.

Действующий Трудовой кодекс РФ создали в другую эпоху, его нужно обновить, заключил Афонин.