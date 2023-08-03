03 августа 2023, 15:24
КПРФ объяснила свою идею о создании трудовых судов
Депутат ГД Афонин: трудовые суды помогут разрешить связанные с работой споры
КПРФ предложила ввести трудовые суды для разрешения споров, связанных с работой. Депутат от этой партии в Госдуме Юрий Афонин заявил в беседе с «360», что инициативу прорабатывают в рамках рассмотрения вопроса об изменении трудового законодательства.
«С точки зрения специалистов трудового права, разрешение трудовых споров возможно через институт создания трудовых судов. Они будут решать и рассматривать эти вопросы», — пояснил он.
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По его словам, фракция КПРФ уже предлагала звено районных судов «переводить на выборность».
«Чтобы не было шквала разных вопросов — гражданских, уголовных. Эта инициатива совершенно разумная, она требует специальной квалификации», — отметил Афонин.
Предложение своей фракции он назвал одним из перспективных. Депутат выразил надежду, что ее обсудят в Госдуме.
«Трудовое законодательство требует серьезных изменений», — подчеркнул парламентарий.
Действующий Трудовой кодекс РФ создали в другую эпоху, его нужно обновить, заключил Афонин.
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