КПРФ объяснила «голосование» отсутствовавших депутатов

Голос одного из отсутствующих депутатов КПРФ за законопроект мог быть отдан случайно. Так информацию прокомментировал первый замглавы фракции КПРФ в ГД Николай Коломейцев.

В СМИ писали, что болевшие, а позже скончавшиеся депутаты от КПРФ Ваха Агаев и Валентин Шурчанов «проголосовали» за несколько законопроектов, хотя физически этого сделать уже не могли.

«Ну, наверное, кто-то нажал, он там рядом с единороссами сидел… Поэтому могли по ошибке нажать, ну я так думаю, нужно разобраться», — привело слова Коломейцева РИА «Новости».

Парламентарий заверил, что Шурчанов не голосовал.

«Валентин Сергеевич, могу вас заверить, не голосовал, потому что я вытащил его карточку, я ее изъял сразу, Валентин Сергеевич мой заместитель был, поэтому я такие вопросы не мог пропустить», — объяснил Коломейцев.

Ситуация никак не отразилась на судьбе законопроектов, не сомневается парламентарий.

Агаев скончался 23 сентября 2020 года из-за последствий перенесенного коронавируса. При этом СМИ нашли на сайте Госдумы информацию о «голосовании» 67-летнего депутата за законопроекты. Хотя в этот день он умер в больнице. Глава пресс-службы ЦК КПРФ Александр Ющенко объяснил это техническим сбоем и назвал обсуждение произошедшего в интернете «хамским и циничным».

В декабре по той же причине ушел из жизни Шурчанов, писало агентство Ura.ru. Он «проголосовал» 16 декабря, хотя в это время находился в реанимации и через два дня скончался в 74 года.