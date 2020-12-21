KPI для губернаторов разработают в России

21 декабря президент России Владимир Путин утвердил состав нового Госсовета. В него вошли более 100 человек: губернаторы, спикеры обеих палат российского парламента, полпреды и лидеры партий. Возглавит его сам президент России.

Путин внес закон о статусе, задачах и принципах деятельности Государственного совета в Госдуму в октябре 2020 года. В конце ноября депутаты приняли документ в третьем чтении.

Теперь у конституционного органа не будет полномочий власти. Его основная функция — согласование работы руководства страны на всех уровнях. Члены Госсовета будут разрабатывать стратегические задачи и цели внутренней и внешней политики России.