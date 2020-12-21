KPI для губернаторов разработают в России
Работу руководителей российских регионов будут оценивать по KPI. Критерии показателей эффективности разработает Госсовет при участии самих губернаторов. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на секретаря конституционного органа Игоря Левитина.
21 декабря президент России Владимир Путин утвердил состав нового Госсовета. В него вошли более 100 человек: губернаторы, спикеры обеих палат российского парламента, полпреды и лидеры партий. Возглавит его сам президент России.
Путин внес закон о статусе, задачах и принципах деятельности Государственного совета в Госдуму в октябре 2020 года. В конце ноября депутаты приняли документ в третьем чтении.
Теперь у конституционного органа не будет полномочий власти. Его основная функция — согласование работы руководства страны на всех уровнях. Члены Госсовета будут разрабатывать стратегические задачи и цели внутренней и внешней политики России.