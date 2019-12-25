Он не исключил, что США продолжат и дальше усиливать давление, чтобы остановить строительство газопровода. Однако страны Европы заинтересованы в своей энергетической безопасности, поэтому вместе с Россией они найдут компромисс по уже введенным санкциям.

«Мы уверены в том, что в сотрудничестве с европейскими странами, с ЕС мы решим эту проблему», — подчеркнул российский вице-премьер.

«Экономический интерес пробьет себе дорогу», — заметил Дмитрий Козак.

Также Дмитрий Козак напомнил, что с учетом соглашения с Украиной Россия намерена задействовать все маршруты, чтобы обеспечить Европу российским газом, который на 30% дешевле, чем сжиженное сырье, которое предлагают США.

На минувшей неделе президент США Дональд Трамп подписал закон об оборонном бюджете на следующий год. В документе отдельной строкой были прописаны санкции в компаний, которые принимают участие в строительстве российских газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Этот пункт вступил в силу сразу после подписания.

В связи с введенными ограничениями швейцарская компания Allseas, которая занималась прокладкой труб газопровода в Европу, остановила свою работу и отвела свои суда-трубоукладчики. Оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG заявил, что для завершения работы необходимо проложить еще 160 километров труб.

Для решения сложившейся ситуации Объединенная судостроительная корпорация предложила создать собственный корабль — трубоукладчик. Как пояснил директор корпорации Алексей Рахманов для этого требуется от трех до четырех лет, из которых половина срока уйдет на проектирование.