Козак счел встречу в «нормандском формате» практически безрезультатной

Девятичасовые переговоры политсоветников в «нормандском формате», которые прошли в Берлине, не привели к ощутимым результатам. Согласовать итоговое заявление стороны не смогли.

Результат переговоров озвучил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак, которого процитировало РИА «Новости».

«К сожалению, почти девять часов переговоров закончились без каких-либо видимых, ощутимых результатов, выраженных в документах», — отметил он.

Козак добавил, что попытки согласовать итоговое заявление с учетом предыдущей встрече в Париже завершились неудачей. Сторонам не удалось преодолеть существующие разногласия.

Украина, по словам замглавы администрации российского лидера, отказалась цитировать в документе часть Минских соглашений о будущем статусе Донбасса. Предполагалось, что его должны определить в ходе консультаций и обсуждений с представителями Донецкой и Луганской областей.

«Это ключевое разногласие, которое Украина отказалась согласовать, поэтому мы до последнего пытались найти различные компромиссные формулировки», — пояснил Козак.

На предложения Донбасса о будущем статусе региона украинская сторона не дает ни положительный, ни отрицательный ответ. Разногласия в «нормандском формате», резюмировал он, оказывают негативное влияние на реализацию Минских соглашений.

«Без единой позиции в „нормандском формате“ в минском переговорном процессе согласия не будет. Его нет уже восемь лет», — сказал он, назвав ситуацию с урегулированием конфликта на востоке Украины патовой.