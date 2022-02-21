Козак назвал Донбасс не нужным ни Украине, ни ее западным союзникам

Урегулирование ситуации в Донбассе не интересует ни Украину, ни ее западных союзников. Об этом на совещании Совбеза, которое проводит президент РФ Владимир Путин, заявил замглавы администрации главы государства Дмитрий Козак, передал ТАСС.

«Ни Украине, ни ее западным союзникам Донбасс абсолютно не нужен, на любых условиях. Делается все для того, чтобы заморозить этот конфликт», — заявил Козак.

Замглавы администрации президента заявил, что Украиной игнорируются положения Минских соглашений о закреплении в Конституции страны особого статуса Донбасса при согласовании с ДНР и ЛНР. Вместо этого украинские власти изобретают какие-то новые схемы из области «юридического кретинизма», сказал Козак.

Диалог по статусу Донбасса так и не начат. Украинские власти не обозначили свою позицию по этому вопросу. Но очевидно, что никакого особого статуса предоставлять им не собираются, констатировал Козак.

Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник ранее обратились к Владимиру Путину с просьбой признать независимость народных республик.