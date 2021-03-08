«Ковидный» туризм в Москву свели к минимуму. Видео

Столичные врачи оказывали помощь всем нуждающимся, включая иностранцев. Скорая приезжала ко всем нуждающимся, не спрашивая паспорт. Но «ковидный» туризм в Москве был сведен к минимуму.

Об этом в интервью Антону Красовскому на Youtube-канале «Антонимы» заммэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Ковидный» туризм из других регионов был сведен к минимуму в связи с тем, что долгое время мы работали на пределе коек», — сказала Ракова. Она добавила, что экстренную помощь за неидентифицированных и тех, кто не имеет полиса, оплачивает город Москва.

Ранее Анастасия Ракова заявила, что за вторую (весеннюю) волну пандемии в столице переболело в три раза больше людей, чем во время второй (осенней).