Кованый мост через канаву перекинули в Иванове

В Иванове появился мостик для влюбленных. Новый арт-объект местные жители пока что не оценили. В администрации парка и вовсе заявили, что он работает «в тестовом режиме».

Мост с кованой решеткой установили в городском парке имени Степанова, сообщил портал IvanovoNews.

«Мост построили через ручеек. Это вообще полная дичь. <…> Зачем в лесу через такую канавку сделан такой мост?» — задался вопросом очевидец в ролике, посвященном конструкции. Мужчина добавил, что работа выполнена довольно качественно и «стоит немалых денег».

Известно, что конструкцию поставили по просьбам горожан. А средства на это выделила бывший депутат ивановской думы Ольга Горюнова. В районе моста пролегает заболоченная парковая тропа. Передвигаться по ней проблематично, и идея об арт-объекте, пояснили местные власти, появилась давно.

Директор парка имени Степанова Светлана Сердюк рассказала о планах развивать прибрежную зону на его территории. В администрации рассчитывают восстановить заброшенное кафе, установить лавочки и архитектурные формы. Пока что получилось поставить только мост. Остальные задумки придется согласовывать с департаментом экологии и природных ресурсов Ивановской области.

«Сейчас мы устанавливаем только мостик. Он пока в таком режиме, так сказать, тестовом. Поэтому мы просим не пользоваться им с целью перехода с одной стороны очистного сооружения вот этой канавки на другую», — попросила чиновница.

В будущем, пообещало руководство парка, он станет местом для фотографий молодоженов и встреч влюбленных, а также всех желающих прогуляться по парку.