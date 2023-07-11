Власть 11 июля 2023, 15:28 Костин сообщил о выработке иммунитета в России из-за санкций Глава ВТБ Костин доложил Путину, что Россия выработала иммунитет к санкциям Пресс-служба Кремля

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Станционное давление выработало у России иммунитет. Об этом заявил глава ВТБ Андрей Костин на встрече с президентом страны Владимиром Путиным, которая состоялась 11 июля в Кремле, сообщили «Известия».

Глава государства вместе с Костиным оценил ситуацию в банковском секторе. Путин отметил, что ВТБ удалось справиться с трудностями на фоне санкций. Глава банка подтвердил это. По его словам, с четвертого квартала 2022 года кредитная организация работает с прибылью. Также ВТБ перестал кредитовать клиентов в иностранных валютах, тогда как доля займов в рублях растет.

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Костин обратил внимание на мировую экономическую ситуацию. Как отметил он, в Соединенных Штатах нарастает фактически крупнейший финансовый банковский кризис с 2008 года. Он же распространяется на страны Европы. Глава ВТБ подчеркнул, что санкции Запада по сути разрушили систему мировой торговли и привели к скачку инфляции.

Он оценил и ситуацию в России. По его словам, отечественный банковский сектор достаточно надежен. А давление санкций, уточнил Костин, выработало у России «определенный иммунитет». С его высказыванием согласился глава государства.

Как сообщил RT, многие страны постепенно начинают возвращать золото на родину после введения Западом санкций в отношении России.