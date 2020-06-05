«Косплей ситуации с „Новичком“». Почему Чехия выслала двух россиян

Чехия объявила двух российских дипломатов персонами нон грата. Это связано с историей о якобы планировавшемся отравлении чешских политиков рицином, заявил премьер Андрей Бабиш. О том, как высылка отразится на отношениях с Россией, «360» рассказала политолог Наталия Елисеева.

Что произошло

Чехия обязала покинуть страну двух россиян — исполняющего обязанности главы представительства Россотрудничества в Праге Андрея Кончакова и его коллегу по фамилии Рыбаков, сообщили в ведомстве. Предполагается, что сотрудники представительства отбудут в Россию 7 июня. Вместо Кончакова в Прагу направят другого дипломата.

Премьер-министр Бабиш заявил, что решение о высылке было принято из-за того, что один из россиян якобы сообщил чешским спецслужбам ложную информацию о том, что Москва угрожает местным муниципальным политикам отравлением рицином. Глава МИД Чехии Томаш Петржичек добавил, что ведомство попыталась решить вопрос мирно, но из-за «подхода России» дипломатов решили выслать. Бабиш отметил, что инцидент нанес ущерб отношениям двух стран.

При чем здесь яд

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В апреле чешское издание Respekt сообщило, что в страну прибыл россиянин с дипломатическим паспортом и привез с собой яд рицин. Спецслужбы Чехии, по данным сайта, считали, что дипломат намеревался отравить мэра Праги Зденека Гржиба и старосту района Прага-6 Ондржея Коларжа. Последний организовал демонтаж памятника советскому маршалу Ивану Коневу. Мэр переименовал площадь около российского посольства, дав ей имя Бориса Немцова.

Обоих политиков взяли под защиту. В Кремле назвали публикацию о рицине газетной уткой. В МИД России — фейком и вбросом.

Что будет после высылки

По словам политолога Наталии Елисеевой, история с рицином «изначально была похожа на глупый косплей ситуации с „Новичком“».

Ситуация сама по себе довольно абсурдная. Получается, что чехи сами ее придумали, впоследствии сами устроили скандал, потом сами обиделись. Наталия Елисеева политолог

При этом даже признавая то, что новость о рицине была выдумана и вброшена в СМИ, Чехия «все равно обвиняет Россию в непонятных подковерных интригах» и не берет на себя ответственность за содеянное.

«Понятно, что кто-то придумал это на коленке и попытался запустить в средства массовой информации», — отметила Елисеева.

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Говорить о том, что высылка работников Россотрудничества приведет к ухудшению отношений с Чехией не стоит, считает политолог. При этом со стороны Москвы возможен симметричный ответ — высылка чешских дипломатов.

По мнению Елисеевой, «дипломатическая возня» Чехии не стоит слишком уж пристального внимания с российской стороны. Однако политолог обратила внимание на «антироссийскую политику» Праги, проводимую в последнее время. Речь идет, в частности о демонтаже памятника Коневу.