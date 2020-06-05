«Косплей ситуации с „Новичком“». Почему Чехия выслала двух россиян
Что произошло
Чехия обязала покинуть страну двух россиян — исполняющего обязанности главы представительства Россотрудничества в Праге Андрея Кончакова и его коллегу по фамилии Рыбаков, сообщили в ведомстве. Предполагается, что сотрудники представительства отбудут в Россию 7 июня. Вместо Кончакова в Прагу направят другого дипломата.
Премьер-министр Бабиш заявил, что решение о высылке было принято из-за того, что один из россиян якобы сообщил чешским спецслужбам ложную информацию о том, что Москва угрожает местным муниципальным политикам отравлением рицином. Глава МИД Чехии Томаш Петржичек добавил, что ведомство попыталась решить вопрос мирно, но из-за «подхода России» дипломатов решили выслать. Бабиш отметил, что инцидент нанес ущерб отношениям двух стран.
При чем здесь яд
В апреле чешское издание Respekt сообщило, что в страну прибыл россиянин с дипломатическим паспортом и привез с собой яд рицин. Спецслужбы Чехии, по данным сайта, считали, что дипломат намеревался отравить мэра Праги Зденека Гржиба и старосту района Прага-6 Ондржея Коларжа. Последний организовал демонтаж памятника советскому маршалу Ивану Коневу. Мэр переименовал площадь около российского посольства, дав ей имя Бориса Немцова.
Обоих политиков взяли под защиту. В Кремле назвали публикацию о рицине газетной уткой. В МИД России — фейком и вбросом.
Что будет после высылки
По словам политолога Наталии Елисеевой, история с рицином «изначально была похожа на глупый косплей ситуации с „Новичком“».
Ситуация сама по себе довольно абсурдная. Получается, что чехи сами ее придумали, впоследствии сами устроили скандал, потом сами обиделись.Наталия Елисееваполитолог
При этом даже признавая то, что новость о рицине была выдумана и вброшена в СМИ, Чехия «все равно обвиняет Россию в непонятных подковерных интригах» и не берет на себя ответственность за содеянное.
«Понятно, что кто-то придумал это на коленке и попытался запустить в средства массовой информации», — отметила Елисеева.
Говорить о том, что высылка работников Россотрудничества приведет к ухудшению отношений с Чехией не стоит, считает политолог. При этом со стороны Москвы возможен симметричный ответ — высылка чешских дипломатов.
По мнению Елисеевой, «дипломатическая возня» Чехии не стоит слишком уж пристального внимания с российской стороны. Однако политолог обратила внимание на «антироссийскую политику» Праги, проводимую в последнее время. Речь идет, в частности о демонтаже памятника Коневу.