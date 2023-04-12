12 апреля 2023, 20:43
Космонавту Петру Дуброву присвоили звание Героя России
Президент Путин присвоил звание Героя России космонавту Петру Дуброву
Президент Владимир Путин присвоил звание Героя России космонавту Петру Дуброву. Указ опубликовали 12 апреля на официальном портале правовой информации.
Дуброва наградили за «мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полета» на МКС.
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Герой России родился 30 января 1978 года в Хабаровске. Впервые отправился в космос 9 апреля 2021 года, вернулся на Землю 30 марта 2022 года, установив рекорд длительности полета по программе МКС среди россиян (355 суток). Петр Дубров — 125-й космонавт в истории Советского Союза и РФ.
Ранее Владимир Путин встретился с гендиректором Роскосмоса Юрием Борисовым, сообщили в Кремле. Глава госкорпорации рассказал президенту, что ситуация с финансированием отрасли в стране стабильная, а в планах компании — развитие многоспутниковой группировки.
Путин поздравил россиян с Днем космонавтики и назвал полет Юрия Гагарина «грандиозным триумфом нашей родины, всего нашего народа». Глава государства подчеркнул, что новая Российская орбитальная станция должна продолжить традиции покорителей космоса.
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