Власть 12 апреля 2023, 20:43 Космонавту Петру Дуброву присвоили звание Героя России Президент Путин присвоил звание Героя России космонавту Петру Дуброву РИА «Новости»

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Президент Владимир Путин присвоил звание Героя России космонавту Петру Дуброву. Указ опубликовали 12 апреля на официальном портале правовой информации.

Дуброва наградили за «мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полета» на МКС.

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Герой России родился 30 января 1978 года в Хабаровске. Впервые отправился в космос 9 апреля 2021 года, вернулся на Землю 30 марта 2022 года, установив рекорд длительности полета по программе МКС среди россиян (355 суток). Петр Дубров — 125-й космонавт в истории Советского Союза и РФ.

Ранее Владимир Путин встретился с гендиректором Роскосмоса Юрием Борисовым, сообщили в Кремле. Глава госкорпорации рассказал президенту, что ситуация с финансированием отрасли в стране стабильная, а в планах компании — развитие многоспутниковой группировки.

Путин поздравил россиян с Днем космонавтики и назвал полет Юрия Гагарина «грандиозным триумфом нашей родины, всего нашего народа». Глава государства подчеркнул, что новая Российская орбитальная станция должна продолжить традиции покорителей космоса.