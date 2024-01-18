18 января 2024, 20:50
Космонавт Крикалев стал спецпредставителем Путина
Путин назначил космонавта Крикалева спецпредставителем по делам космоса
Советский и российский космонавт Сергей Крикалев стал спецпредставителем президента России по вопросам международного сотрудничества в космической сфере. Указ глава государства Владимир Путин подписал в четверг, 18 января. Документ опубликовали на портале нормативно-правовых актов.
«Назначить специальным представителем президента Российской Федерации по вопросам международного сотрудничества в области космоса героя России Крикалева Сергея Константиновича», — отметили в тексте документа.
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Летчик-космонавт Сергей Крикалев — один из четырех человек, кто носит звания Героя Советского Союза и Героя России. Также он известен как рекордсмен по общему времени пребывания в космосе (803 дня за шесть полетов).
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