Власть 18 января 2024, 20:50 Космонавт Крикалев стал спецпредставителем Путина Путин назначил космонавта Крикалева спецпредставителем по делам космоса РИА «Новости»

Читать 360tv в

Советский и российский космонавт Сергей Крикалев стал спецпредставителем президента России по вопросам международного сотрудничества в космической сфере. Указ глава государства Владимир Путин подписал в четверг, 18 января. Документ опубликовали на портале нормативно-правовых актов.

«Назначить специальным представителем президента Российской Федерации по вопросам международного сотрудничества в области космоса героя России Крикалева Сергея Константиновича», — отметили в тексте документа.

Реклама

Летчик-космонавт Сергей Крикалев — один из четырех человек, кто носит звания Героя Советского Союза и Героя России. Также он известен как рекордсмен по общему времени пребывания в космосе (803 дня за шесть полетов).