Владимир Путин рассказал, как придумал космодром Восточный

Президент России Владимир Путин рассказал, как лично «придумал» космодром Восточный. Он отметил, что проект долгое время не получалось осуществить — то не было денег, то не могли найти место.

Об этом Путин рассказал во время встречи с участниками Конгресса молодых ученых.

«Я его придумал. То не хотели, и денег всегда не было. Выбирали место: сначала одно, потом другое. Потом я поехал на место и окончательно точку поставили в этом вопросе», — отметил президент.

Он также подчеркнул, что инфраструктура Восточного развивается — сейчас нужно достроить полосу, чтобы космодром смогли посещать туристы. Путин признался, что попасть туда сейчас достаточно сложно, потому что ближайший аэропорт находится очень далеко. Он рассказал, что в последний раз не смог улететь с космодрома на вертолете — из-за этого пришлось ехать всю ночь на машине.

Путин также обещал решить вопрос со стоимостью оформления документов для посещения космодрома. Он заявил об этом после того, как выслушал студента Московского физико-технического института Ивана Утешева. Молодой ученый отметил, что поездка в тур на Восточный «стоит порядка 100 тысяч рублей» — основная сумма приходится на оформление документов.

Путина удивили такие цифры.

«Я посмотрю. 100 тысяч — не понимаю, за что <…>. Я обязательно выясню это», — пообещал российский лидер.