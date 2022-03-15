Мэр краснодарского города предложил блогерам работу косарями и уборщиками

Мэр города Тимашевска (Краснодарский край) Николай Панин выступил с обращением к блогерам. Он заявил, что после блокировки некоторых соцсетей им нечем заняться. Градоначальник предложил им несколько вариантов работы.

«Так как вы все остались без работы <…>, пора браться за ум, за голову. Поэтому приходите, приглашаем вас, у нас есть вакантные места: косарями, уборщиками, рабочий по благоустройству», — сказал он в своем видеообращении.

По его словам, эти люди наконец-то смогут заняться делом, мэрия их ждет.

При этом Панин напомнил, что блогеры не платили налоги. По крайней мере в Тимашевске нет блогеров, которые были оформлены как самозанятые.

«Знаю, сколько каждый из них получал за ведение своих блогов, где они живут, как отдыхают и приверженцами идеологии каких течений являются», — добавил Панин. Его процитировала радиостанция «Говорит Москва».

Роскмонадзор с 14 марта заблокировал Instagram на территории России за то, что владеющая соцсетью компания Meta ранее разрешила в некоторых странах оскорблять россиян в своих постах.