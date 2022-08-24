Косачев заявил о готовности России содействовать желанию ДНР и ЛНР вступить в ООН

России нужно признавать право ЛНР и ДНР как суверенных государств действовать в международных делах исходя из своих интересов. Если кто-то станет требовать от республик соблюдения Устава ООН, то для начала эти республики надо принять в организацию. РФ готова всячески этому содействовать. Такое мнение высказал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

По его словам, Россия признает, соблюдает и уважает санкционные режимы, которые ввели по решениям Совбеза ООН в соответствии с уставом организации. Речь, в частности, о введенных ограничительных мерах в отношении Ирана и КНДР. Об этом политик сказал РИА «Новости», комментируя возможность республик Донбасса выстраивать отношения с другими государствами. В том числе и с теми, кто находится под санкциями ООН.

При этом РФ не стоит признавать другие санкции, в том числе в отношении данных государств, которые ввели организации и третьи страны в обход ООН и в нарушение ее устава, добавил Косачев.

«И точно так же России, убежден, следует признавать за ДНР и ЛНР как суверенными, международно признанными государствами право действовать в международных делах в соответствии с их собственными интересами и международными обязательствами, которые на данном этапе не обременены соображениями членства в ООН», — подчеркнул вице-спикер Совета Федерации.

Если же кто-то будет требовать от Донецкой и Луганской народных республик соблюдения устава ООН, «для начала надо принять оба государства в эту организацию», отметил сенатор.

«Чему, я уверен, Россия готова всемерно содействовать», — резюмировал политик.

Накануне Косачев высказался о реакции Госдепратмента США по поводу убийства журналиста и политолога Дарьи Дугиной. Комментарий американской стороны он назвал примером двуличия.