Косачев стал вице-спикером Совета Федерации

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев избран вице-спикером верхней палаты. Сенаторы единогласно приняли решение о назначении его кандидатуры.

Об этом 17 марта сообщило РИА «Новости». Сегодня же стало известно, что вице-спикер Совета Федерации Ильяс Умаханов покинул пост в связи с избранием спецпредставителем Совфеда по взаимодействию с международными организациями по вопросам подготовки и проведения Всемирной конференции по межрелигиозному и межэтническому диалогу.

Данное решение было принято и озвучено по итогу голосования сенаторов в среду на заседании. В Совете Федерации Умаханов представляет Республику Дагестан, он занимал пост вице-спикера с 2010 года.

Об изменениях в составе Совфеда стало известно в среду утром. РБК предположил, что председателем комитета Совета Федерации по международным делам на месте назначенного Константина Косачева мог быть прежний замглавы МИД Григорий Карасин.