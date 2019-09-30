  • США призвали выбрать между санкциями и ООН

    30 сентября 2019, 12:53

    Юлия Булыгина

    Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев посчитал, что США должны пересмотреть свою готовность выполнять международные обязательства как страна, где находится штаб-квартира ООН. Об этом он написал в Facebook, комментируя предложение перенести штаб-квартиру в менее «санкционную» страну.
    США призвали выбрать между санкциями и ООН

    «На мой взгляд, не совсем корректно в нашей критике визового (точнее — безвизового) произвола США как страны, принимающей участников Генассамблеи ООН, видеть исключительно требование переноса центральных учреждений ООН из этой страны в менее „санкционную“», — написал Косачев.

    Он добавил, что ни у кого не будет возражений, если Вашингтон вернется к ответственному поведению и перестанет делать ООН заложницей своих внешнеполитических игр. По мнению Косачева, Штаты должны выбрать между ООН и санкциями, а совмещать это у них пока не получается.

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    Косачев, кроме того, призвал международное сообщество не воспринимать действия США против суверенных государств и их граждан как само собой разумеющееся, на что они имеют право. Он назвал поведение американских политиков «правом силы», а не «силой права и правоты».

    Из-за «технической ошибки» в посольстве США в России в неделе высокого уровня 74-й сессии Генассамблеи ООН не смогли принять участие глава генерального секретариата МИД Сергей Бутин, глава международного комитета Совфеда Константин Косачев и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, переводчики делегации. Им не выдали визы. Глава МИД Сергей Лавров предупредил США, что после этой ситуации их будет ждать «сюрприз».