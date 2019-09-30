США призвали выбрать между санкциями и ООН

«На мой взгляд, не совсем корректно в нашей критике визового (точнее — безвизового) произвола США как страны, принимающей участников Генассамблеи ООН, видеть исключительно требование переноса центральных учреждений ООН из этой страны в менее „санкционную“», — написал Косачев.

Он добавил, что ни у кого не будет возражений, если Вашингтон вернется к ответственному поведению и перестанет делать ООН заложницей своих внешнеполитических игр. По мнению Косачева, Штаты должны выбрать между ООН и санкциями, а совмещать это у них пока не получается.

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Косачев, кроме того, призвал международное сообщество не воспринимать действия США против суверенных государств и их граждан как само собой разумеющееся, на что они имеют право. Он назвал поведение американских политиков «правом силы», а не «силой права и правоты».

Из-за «технической ошибки» в посольстве США в России в неделе высокого уровня 74-й сессии Генассамблеи ООН не смогли принять участие глава генерального секретариата МИД Сергей Бутин, глава международного комитета Совфеда Константин Косачев и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, переводчики делегации. Им не выдали визы. Глава МИД Сергей Лавров предупредил США, что после этой ситуации их будет ждать «сюрприз».