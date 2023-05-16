Власть 16 мая 2023, 17:44 Косачев предложил составить список дружественных России стран Вице-спикер Совфеда Косачев призвал составить список дружественных России стран Unsplash

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Вице-спикер Совфеда Константин Косачев предложил составить перечень дружественных России стран наряду со списком недружественных. Эту идею он озвучил в своем Telegram-канале.

Косачев напомнил, что термин «недружественные иностранные государства» прочно закрепился в российском законодательстве. Но если перечень подобных стран уже утвержден правительством РФ, то списка для условно «дружественных» государств нет.

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«Юридически это означает, что все те страны, которые не фигурируют в перечне недружественных стран, как бы презюмируются (предполагаются — прим. ред.) дружественными, что не всегда соответствует действительности», — уточнил вице-спикер Совфеда.

С учетом обновленной Концепции внешней политики России, как отметил Косачев, можно продумать перечень условно «дружественных» или «конструктивно настроенных» зарубежных государств. Также стоит установить список нейтральных стран, которые заняли «выжидательную» позицию. Речь идет о тех государствах, которые опасаются западных санкций, но также хотят вести бизнес с Россией, пояснил Косачев.

Накануне он предложил предпринимателям вести деятельность, заключать международные контракты и проводить оплаты в национальных валютах стран БРИКС вместо доллара.