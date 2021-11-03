Косачев оценил слова Блинкена о энергобезопасности Украины

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев прокомментировал слова главы Госдепа США Энтони Блинкена о том, что Штаты продолжат работать над обеспечением энергобезопасности Украины. Парламентария процитировала «Политика Сегодня».

По словам сенатора, смысл заявление Блинкена в том, что Вашингтон продолжит принуждать Россию «укреплять энергобезопасность» Украины через продолжение транзита российского газа через ненадежные и неэкологичные украинские трубопроводы.

«Украина ведь суверенна и должна сама отвечать за все, что происходит с ней», — напомнил Косачев.