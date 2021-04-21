Косачев оценил послание Путина Федеральному собранию
Сенатор Константин Косачев прокомментировал послание президента Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом сообщил RT.
По его мнению, послание было посвящено «фактически полностью внутренним вопросам развития страны». И это хорошо, по мнению сенатора.
«Это послание президента страны, которая развивается вне зависимости от внешних обстоятельств, которая самодостаточна в своем развитии», — считает Косачев.
Сенатор уверен, что правительство прикладывает все усилия «по продвижению вперед».