Косачев назвал «большим успехом» продление договора СНВ-3 на пять лет

Договор СНВ-3 решено продлить на пять лет без дополнительных условий. Для России это стало большим успехом. Об этом сообщил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

«Договор СНВ-3 продлевается на пять лет и без каких-либо дополнительных условий. Это наша позиция и это наш успех!» — цитирует его слова ИА Regnum.

Документ распространяется на существующие типы тяжелых бомбардировщиков, межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет подводных лодок, а также на пусковые установки (ПУ) МБР и БРПЛ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что условия договора остались прежними, но документ не предусматривает дальнейшего продления — лишь однократное продление на пять лет, уточняет «Газета.ru».

Вопрос продления СНВ-3 обсуждался при телефонном разговоре президента Владимира Путина с Джо Байденом. В ходе беседы лидеры двух государств подтвердили заинтересованность в обеспечении стратегической стабильности.

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что соглашение о продлении договора вступит в силу с даты последней из нот, которыми обменяются Россия и США. В ней должно быть подтверждено выполнение внутренних ратификационных процедур, сообщил RT.