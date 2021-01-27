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    27 января 2021, 14:43

    Косачев назвал «большим успехом» продление договора СНВ-3 на пять лет

    Анастасия Калинина

    Договор СНВ-3 решено продлить на пять лет без дополнительных условий. Для России это стало большим успехом. Об этом сообщил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
    Косачев назвал «большим успехом» продление договора СНВ-3 на пять лет

    «Договор СНВ-3 продлевается на пять лет и без каких-либо дополнительных условий. Это наша позиция и это наш успех!» — цитирует его слова ИА Regnum.

    Документ распространяется на существующие типы тяжелых бомбардировщиков, межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет подводных лодок, а также на пусковые установки (ПУ) МБР и БРПЛ.

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что условия договора остались прежними, но документ не предусматривает дальнейшего продления — лишь однократное продление на пять лет, уточняет «Газета.ru».

    Вопрос продления СНВ-3 обсуждался при телефонном разговоре президента Владимира Путина с Джо Байденом. В ходе беседы лидеры двух государств подтвердили заинтересованность в обеспечении стратегической стабильности.

    Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что соглашение о продлении договора вступит в силу с даты последней из нот, которыми обменяются Россия и США. В ней должно быть подтверждено выполнение внутренних ратификационных процедур, сообщил RT.