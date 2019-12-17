Косачев намерен обсудить с МИД и Совфедом невыдачу американской визы

Косачев рассказал, что в среду, 18 декабря, должен был быть в Нью-Йорке на сессии Генассамблеи ООН, посвященной рассмотрению проекта резолюции о борьбе с героизацией нацизма. Политик должен был выступить с докладом на эту тему.

«Как и в пошлый раз американцы не ответили в срок на соответствующее официальное обращение нотой МИД РФ. Нота во второй раз направлялась в посольство США 7 ноября и там запрашивалась для меня для участия в 74 Генассамблее ООН. Рассмотрение резолюции состоится завтра, 18 декабря. Понятно, что отсутствие ответа американской стороны означает отсутствие визы и возможности поехать в качестве члена официальной российской делегации в Нью-Йорк для выступления по этому важнейшему вопросу. Мои документы по-прежнему находятся, как и в первом случае, в Посольстве США», — рассказал сенатор.

Косачев заявил, что хочет обсудить сложившуюся ситуацию с МИД РФ и руководством Совета Федерации.

Косачев не первый, кто столкнулся с такой проблемой: 24 сентября визы в США не получил целый ряд официальных российских делегаций. В том числе, десять членов российской делегации, которая должна была сопровождать главу МИД РФ Сергея Лаврова. Министр также направлялся в Нью-Йорк для участия в сессии Генассамблеи ООН.