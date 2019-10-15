Кортеж Путина в Абу-Даби сопроводили машины с надписью ДПС. Видео

Президент России Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Объединенные Арабские Эмираты. Кортеж президента России из аэропорта Абу-Даби сопроводили автомобили Mercedes с надписью ДПС. Видео с места опубликовали в Twitter.

Между конницей и электрокаром. Как прошел визит Владимира Путина в Саудовскую Аравию Подробнее

На кадрах видно, как перед кортежем едут автомобили, у которых номерные знаки принадлежат Объединенным Арабским Эмиратам, но на передней части по-русски написано ДПС.

Как сообщила «Российская газета», 15 октября президент России Владимир Путин и наследный принц Абу-Даби, заместитель верховного главнокомандующего Вооруженными силами ОАЭ Мухаммед Аль Нахайян проведут переговоры во дворце «Каср аль-Ватан».

В ходе беседы лидеры двух государств обсудят экономическое сотрудничество, борьбу с терроризмом, урегулирование ситуации в Сирии, Ливии и Йемене.

Объединенные Арабские Эмираты — это лидер среди стран Персидского залива по объему торгового оборота с Россией. По итогам прошлого года он составил 1,69 миллиарда долларов.

После того, как Aurus президента России въехал на территорию королевского дворца, то машины ДПС сменил конный почетный караул.

В минувший понедельник, когда Владимир Путин посетил с государственным визитом Саудовскую Аравию, его автомобиль также сопровождала конница. Несколько всадников несли флаги обоих государств.