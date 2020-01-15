«Это и коррупция, и личные выгоды конкретных людей на детском здоровье. Рано или поздно этих людей выведут на чистую воду, но здоровье детей уже пострадает, — рассказала Кузнецова. — Следующий момент, с которым мы боролись весь прошлый год, и который меня особенно возмущал, это разные столы. Когда льготное питание и питание за деньги различалось по своему содержанию и по калорийности. Вот это, конечно, была беда. В нескольких регионах в нескольких школах удалось это выявить, и после принципиальных претензий решилась эта проблема. Отстранены были целые инфраструктуры — организации, которые занимались детским питанием. Теперь родителям можно не беспокоиться».

По словам омбудсмена, после заявлений президента РФ Владимира Путина в послании Федеральному собранию ситуация с горячим питанием в школах должна нормализоваться.

«Мы много сил убили на то, чтобы выявить нарушения, бороться с ними в каждой конкретной школе и в целом по регионам. И сейчас одним решением дан ответ на тот запрос, который поступает от родителей школьников. Президент вначале сказал, насколько важно, какими будут наши дети, каким будет их здоровье. Тема с горячим питанием — принципиально важная в этом вопросе, основа здоровья», — подытожила Кузнецова.

Напомним, в рамках послания глава государства поручил обеспечить с 1 сентября 2020 года бесплатное питание в начальных школах страны.