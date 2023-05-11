Власть 11 мая 2023, 16:29 Корректировки закона повысят качество услуг ЖКХ в России Мишустин: правительство обсуждает поправки для передачи объектов ЖКХ надежным компаниям РИА «Новости»

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Российское правительство рассматривает корректировки в закон «О концессионных соглашениях», которые позволят передавать объекты ЖКХ надежным компаниям и повышать качество услуг. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина, сообщили в Telegram-канале правительства.

Поправки рассмотрят, чтобы усовершенствовать порядок конкурсных процедур и передачи объектов жилищно-коммунального хозяйства, отметил Мишустин. Корректировки зафиксируют обязательный размер задатка и базовые требования, которые подтвердят квалификацию организации.

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Благодаря нововведениям для исполнения проектов будут отбирать наиболее финансово стабильных и компетентных участников рынка. Они смогут выполнить обязательства, не нарушая сроки, и обеспечить бесперебойное предоставление услуг гражданам, обратил внимание глава кабмина.

«Норма обеспечит прозрачный механизм привлечения частных инвесторов в строительство и обновление основных фондов коммунальной инфраструктуры, а граждане будут получать качественные услуги», — подытожил премьер-министр.

Ранее представители Госжилинспекции Подмосковья проверили весеннее благоустройство возле почти 10 тысяч домов. Для устранения недостатков управляющим компаниям направили 15 тысяч поручений.