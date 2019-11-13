Короткий день для женщин и приставы-онлайн. Путин подписал ряд новых законов

Президент России подписал закон, который гарантирует женщинам, живущим и работающим в сельской местности, сокращенную продолжительность рабочего времени — не более 36 часов в неделю, при этом оплата останется как и при полной, 40-часовой рабочей неделе.

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Также Путин подписал закон, позволяющий судебным приставам взаимодействовать с гражданами онлайн и передавать им документы с помощью СМС или портала госуслуг.

Закон о создании единой системы поиска информации о залоге и других обременениях движимого имущества должен вступить в силу через 180 дней после его официального опубликования.

Также был подписан закон, уточняющий действующие процедуры банкротства и усиливающий защиту имущественных прав граждан и организаций. Документ обязует включать в Единый федеральный реестр сведения о должниках и коллекторах.

Источник фото: РИА «Новости»

Закон об установлении уголовной ответственности за самовольную добычу и незаконный оборот янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней подписан в целях противодействия таким нарушениям.

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За самовольную добычу таких камней лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное нарушение, устанавливается штраф до миллиона рублей. Кроме того, возможно лишение свободы до двух лет со штрафом от 100 до 200 тысяч рублей, а также обязательные, исправительные или принудительные работы. Если стоимость добытых камней превышает миллион рублей, наказание увеличивается в два раза: штраф возрастает до двух миллионов рублей, а срок лишения свободы — до четырех лет со штрафом до полумиллиона рублей.

За сделки с «заведомо самовольно добытыми» янтарем, нефритом или иными полудрагоценными камнями, их незаконное хранение и перевозку будет наступать аналогичная уголовная ответственность. Если же это сделает организованная группа или группа лиц по предварительному сговору, то штраф вырастет до пяти миллионов рублей, а срок лишения свободы — до шести лет со штрафом до миллиона рублей.

На участке доводки на Калининградском янтарном комбинате. Единственное в мире предприятие, ведущее промышленную добычу янтаря, работает на базе крупнейшего в мире месторождения янтаря на побережье Балтийского моря в районе поселка Янтарный. Источник фото: РИА «Новости»

Внешняя политика: наука, оборона, СНГ

Президент России Владимир Путин ратифицировал соглашение с Европейской организацией ядерных исследований (ЦЕРН) о научно-техническом сотрудничестве в области физики высоких энергий. Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ разработан для обновления существующего формата сотрудничества России и ЦЕРН и обеспечения в долгосрочной перспективе взаимодействия при разработке новых научных проектов и технологических платформ, которые направлены на развитие прогресса научных исследований, пишет РИА «Новости».

10 июня 2019. Дмитрий Медведев и гендиректор ЦЕРН Фабиола Джанотти во время осмотра детектора эксперимента ATLAS Большого адронного коллайдера ЦЕРН в Женеве. Источник фото: РИА «Новости»

Российский лидер ратифицировал дополнительный протокол к конвенции Совета Европы о предупреждении терроризма. Документ был подписан 27 июля 2017 года в Страсбурге, напоминает агентство. Он относит к уголовным преступлениям деяния, связанные с террористической деятельностью, в том числе оказание финансовой и иной помощи выезжающим в другое государство с целью совершения терактов.

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Протокол предписывает всем странам, подписавшим конвенцию СЕ о предупреждении терроризма, вести своевременный обмен информацией о подобных фактах.

Путин ратифицировал соглашение СНГ об использовании систем спутниковой связи военного назначения и их дальнейшем совершенствовании. Документ был подписан Россией, Белоруссией, Казахстаном и Киргизией 6 июня 2018 года. Соглашение призвано повысить надежность управления вооруженными силами стран СНГ, организации взаимодействия между ними с использованием систем спутниковой связи военного назначения, уточняет агентство.

Кроме того, президентом РФ также ратифицировано соглашение о взаимодействии государств-членов СНГ по обеспечению готовности на случай ядерной аварии или возникновения радиационной аварийной ситуации и взаимопомощи при ликвидации их последствий.