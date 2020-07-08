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    08 июля 2020, 19:57

    Коротченко: нападение на Россию для Украины будет иметь фатальные последствия

    Артур Блянихов

    Главред издания «Национальная оборона» Игорь Коротченко обсудил с РИА ФАН слова американского генерала Бена Ходжеса о том, что в случае военного конфликта между Украиной и Россией НАТО не будет вмешиваться.
    Коротченко: нападение на Россию для Украины будет иметь фатальные последствия

    «Можно одно сказать: нападение на Россию для Украины будет иметь фатальные последствия. Разумеется, эта авантюра будет пресечена очень быстро и жестко, в формате принуждения Украины к миру», — цитирует специалиста «Политика сегодня».

    По его мнению, если Киев все-таки решится на какие-то военные провокации против Москвы, то получит точно такой же урок, какой когда-то получила Грузия.

    «Пусть этот урок все помнят. Тем более, Саакашвили может порекомендовать Зеленскому, как правильно жевать галстук», — добавил собеседник информагентства.

    Он заметил, что высказывания американских генералов на этот счет не заслуживают внимания. Для России важнее проводить ту политику, которую она считает правильной в плане укрепления обороноспособности государства.

    «Чей-то лай по поводу и без повода абсолютно не влияет на политику и российские внешнеполитические приоритеты», — подытожил эксперт.