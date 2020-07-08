Коротченко: нападение на Россию для Украины будет иметь фатальные последствия

«Можно одно сказать: нападение на Россию для Украины будет иметь фатальные последствия. Разумеется, эта авантюра будет пресечена очень быстро и жестко, в формате принуждения Украины к миру», — цитирует специалиста «Политика сегодня».

По его мнению, если Киев все-таки решится на какие-то военные провокации против Москвы, то получит точно такой же урок, какой когда-то получила Грузия.

«Пусть этот урок все помнят. Тем более, Саакашвили может порекомендовать Зеленскому, как правильно жевать галстук», — добавил собеседник информагентства.

Он заметил, что высказывания американских генералов на этот счет не заслуживают внимания. Для России важнее проводить ту политику, которую она считает правильной в плане укрепления обороноспособности государства.

«Чей-то лай по поводу и без повода абсолютно не влияет на политику и российские внешнеполитические приоритеты», — подытожил эксперт.