Коронавирус удалось сдержать среди пенсионеров. Но молодежь в зоне риска

Распространение коронавирусной инфекции не удалось удержать в одной возрастной категории. Заболевание поражает людей молодого, среднего и старшего возраста, который ранее считался группой риска.

Об этом, по данным РЕН ТВ, вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила на совещании с ведущими эпидемиологами и вирусологами.

«Когда когда этот недуг у нас начинался, мы с вами говорили о том, что нам нужно максимально защитить старшее поколение 65+ и мы очень быстро приняли эти меры. Должна сказать, что здесь нам удалось сдержать распространение в этой возрастной категории», — заявила Голикова и подчеркнула, что именно поэтому так важно выявлять COVID-19 на раннем этапе.

Жертвами инфекции в возрасте 50-62 лет стали 138 человек, в возрасте 30-49 лет — 90 человек, и самая молодая категория в возрасте 18-29 лет — четыре человека. Некоторые из погибших не контактировали с теми, кто был за границей или в очагах заболевания. Тем не менее, заболели.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о необходимости еще двух недель жесткой самоизоляции. Поэтому, если россияне не будут соблюдать уже введенные меры, власти могут ужесточить ограничительные нормы.