Коронавирус не пройдет. Какие меры принимают в Подмосковье, чтобы не пустить заболевание

В Подмосковье китайский коронавирус не пустят. В регионе ежедневно работает оперативный штаб, а подмосковные больницы запаслись противовирусными препаратами и индивидуальными средствами защиты.

Проблему коронавируса обсудили на совещании 3 марта губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, вице-губернаторы и силовики региона. На встрече затронули вопрос, как противостоять коронавирусу. Подмосковье во всеоружии: чтобы не пропустить заразу, в регионе создали оперативный штаб, который работает без выходных. В него вошли представители регионального Министерства здравоохранения, Роспотребнадзора и профильных ведомств.

Источник фото: пресс-служба губернатора Московской области

В детских садах и школах Подмосковья проводят активную профилактику гриппа и ОРВИ, больницы снабдили необходимыми лекарствами, средствами защиты и материалами для отбора проб. Особое внимание власти уделили аэропортам: в них постоянно дежурят бригады Территориального центра медицины катастроф.

Андрей Воробьев отметил, что основная задача штаба — не допустить проникновение корона вируса в регион. «Мы, со своей стороны, должны очень четко и спокойно работать и не допустить какие-либо последствия этого сложного заболевания», — призвал губернатор Подмосковья.

В совещании приняли участие руководители региональных ведомств: ФСБ, МВД, прокуратуры и суда.

Тем временем коронавирус продолжает расползаться по новым странам. Число заразившихся превысило отметку в 90 тысяч человек. Жертвами заболевания стали более трех тысяч пациентов.